Die Internationale Funkausstellung (IFA) 2026 findet kommende Woche in Berlin statt. Mehr als 1900 Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Haushaltsgeräte und Energie werden dort neue und innovative Produkte präsentieren. Zu den Ausstellern gehört auch der bekannte chinesische Drohnenhersteller DJI, der sein Geschäft inzwischen auf zahlreiche Produktkategorien ausgeweitet hat, darunter auch Energielösungen mit seinen DJI-Power-Produkten. Das DJI-Power-Portfolio begann mit mobilen Stromversorgungslösungen, darunter das Modell "Power 2000", und nun hat DJI in einer Pressemitteilung bestätigt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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