Muttenz - Führungswechsel bei Valora: Firmenchef Michael Mueller verlässt den Kioskkonzern per Ende Oktober auf eigenen Wunsch. Er wird damit auch seine Funktion als CEO von Femsa Europe abgeben, der europäischen Retail-Sparte des mexikanischen Valora-Eigentümers. Mueller ist seit 2012 für Valora tätig und steht seit 2014 an der Spitze des Unternehmens. Ab dem 1. November übernimmt Roger Vogt zusätzlich zu seiner bisherigen Funktion als CEO Retail ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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