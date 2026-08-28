Die Ergebnisse der aktuellen Studie «Das Potenzial von KI in der Schweiz 2026 erschliessen» im Auftrag von AWS zeichnen ein zweigeteiltes Bild der Schweizer Wirtschaft: Während die Verbreitung künstlicher Intelligenz (KI) im Mittelstand stetig wächst, hakt es bei der strategischen Verankerung und Skalierung. von Christoph Schnidrig, Head of Technology, AWS Switzerland Die Einführung von KI in der Schweiz tritt in eine entscheidende Phase ein. Mittlerweile ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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