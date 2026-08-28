Die Trianel hat für ihren Offshore-Windpark Borkum I neue Erlöspotenziale erschlossen. Der Windpark bietet negative Sekundärregelleistung an, um kurzfristige Schwankungen im Stromnetz ausgleichen zu können. Der Trianel Windpark Borkum I hat sich mit rund 70 Megawatt (MW) Leistung für den Regelenergiemarkt präqualifiziert und liefert seit Juli 2026 negative Sekundärregelleistung. Wie die Stadtwerke-Kooperation mitteilte, trage der Offshore-Windpark in der Nordsee aktiv zur Stabilität des Stromnetzes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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