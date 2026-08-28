Agora Energiewende hat auf Grundlage vorläufiger Daten eine erste Abschätzung der deutschen Emissionen für das Jahr 2026 vorgelegt. Demnach könnte das Land seine selbst gesteckten Klimaziele erstmals verfehlen. Im ersten Halbjahr sind dem Berliner Thinktank zufolge rund 327 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent emittiert worden. Erste Hochrechnungen von Agora deuten darauf hin, dass bei fortgeschriebener Entwicklung die Menge für das Gesamtjahr auf 635 Millionen Tonnen steigen wird. Das entspräche zwar einem Rückgang um 13 Millionen Tonnen gegenüber dem Vorjahr, der aber nicht ausreiche: Das Klimaschutzgesetz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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