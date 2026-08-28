Monaco - Die TSG Hoffenheim muss in der Ligaphase der Europa League beim letztjährigen Conference-League-Sieger Crystal Palace antreten.
Das ergab die Auslosung am Freitag in Monaco. Daneben stehen diese Saison Auswärtsfahrten zu Olympiakos Piräus, RSC Anderlecht und OF Iraklion. Zu Hause empfangen die Kraichgauer derweil Olympique Lyon, Ferencvaros Budapest, Besiktas Istanbul und Sturm Graz. Für Trainer Christian Ilzer steht also ein Wiedersehen mit seinem österreichischen Ex-Klub an.
Bayer Leverkusen darf sich unterdessen ebenfalls mit Olympique Lyon duellieren, allerdings in Frankreich. Daneben loste Sebastian Rode den Rheinländern Auswärtsspiele bei Dinamo Zagreb, Lech Posen und OF Iraklion zu. Heimspiele gibt es gegen Olympique Marseille, RB Salzburg, NK Celje und Besiktas.
Die Ligaphase beginnt am 15. September. Das Finale findet am 26. Mai 2027 in Frankfurt statt.
Das ergab die Auslosung am Freitag in Monaco. Daneben stehen diese Saison Auswärtsfahrten zu Olympiakos Piräus, RSC Anderlecht und OF Iraklion. Zu Hause empfangen die Kraichgauer derweil Olympique Lyon, Ferencvaros Budapest, Besiktas Istanbul und Sturm Graz. Für Trainer Christian Ilzer steht also ein Wiedersehen mit seinem österreichischen Ex-Klub an.
Bayer Leverkusen darf sich unterdessen ebenfalls mit Olympique Lyon duellieren, allerdings in Frankreich. Daneben loste Sebastian Rode den Rheinländern Auswärtsspiele bei Dinamo Zagreb, Lech Posen und OF Iraklion zu. Heimspiele gibt es gegen Olympique Marseille, RB Salzburg, NK Celje und Besiktas.
Die Ligaphase beginnt am 15. September. Das Finale findet am 26. Mai 2027 in Frankfurt statt.
© 2026 dts Nachrichtenagentur