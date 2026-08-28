Monaco - Der SC Freiburg gastiert in der Ligaphase der Conference League bei AS Monaco.
Das ergab die Auslosung am Freitag im Stadtstaat an der Cote d'Azur. Daneben reisen die Breisgauer nach Trabzon und zum FK Kauno Zalgiris nach Litauen. Vor heimischer Kulisse empfängt der Sport-Club derweil Panathinaikos Athen, Twente Enschede und den FK Jablonec.
Die Ligaphase beginnt am 15. Oktober. Das Endspiel findet am 2. Juni 2027 im Besiktas-Park in Istanbul statt.
Das ergab die Auslosung am Freitag im Stadtstaat an der Cote d'Azur. Daneben reisen die Breisgauer nach Trabzon und zum FK Kauno Zalgiris nach Litauen. Vor heimischer Kulisse empfängt der Sport-Club derweil Panathinaikos Athen, Twente Enschede und den FK Jablonec.
Die Ligaphase beginnt am 15. Oktober. Das Endspiel findet am 2. Juni 2027 im Besiktas-Park in Istanbul statt.
© 2026 dts Nachrichtenagentur