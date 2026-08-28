Nvidia liefert starke Zahlen und bestätigt die KI-Nachfrage. Doch mit den explodierenden Rechenzentrumsinvestitionen rückt zunehmend die Finanzierung des KI-Booms in den Fokus. Wir stellen die Marktanalyse von Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets, vor. Als Nvidia am Mittwoch nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2027 vorgelegt hat, ging es um wesentlich mehr als Umsatz, Gewinn und die kurzfristige Kursentwicklung der Nvidia-Aktie. Die Ergebnisse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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