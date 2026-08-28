Bei D-Wave Quantum hat sich in den vergangenen Wochen einiges getan. Während bei Quantencomputing noch immer viel darüber gesprochen wird, was die Technologie irgendwann einmal leisten könnte, kann D-Wave mittlerweile auf immer mehr Anwendungen verweisen, die tatsächlich bei Unternehmen zum Einsatz kommen. Das könnte für die weitere Entwicklung der Aktie ziemlich wichtig werden. Bei NTT DOCOMO läuft bereits die zweite Anwendung Ein gutes Beispiel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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