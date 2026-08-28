Die Affirm-Aktie schießt am Freitagvormittag um +13% in die Höhe und klettert damit auf ein neues Jahreshoch. Fielen die Quartalszahlen des Fintech-Unternehmens so gut aus und ist die Aktie ein interessanteres Investment als PayPal? Starke Wachstumsdynamik Die für das zweite Quartal vorgelegten Zahlen von Affirm fielen sehr stark aus. Vor allem beim Zahlungsvolumen und der Profitabilität konnte das US-Fintech positiv überraschen. Der Umsatz des Buy-now-pay-later-Spezialisten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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