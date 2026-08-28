KI-Spezialist Nvidia hat mit NVHBM eine eigene Variante von High Bandwidth Memory. Der Clou: Der Speicher-Controller wandert in den Speicherstapel. Und Nvidia bindet damit noch mehr Kunden an sein Ökosystem. Wenn Nvidia bald die nächste Generation seiner KI-Beschleuniger vorstellt, dürfte ein neues Kürzel auftauchen: NVHBM. Dahinter steckt eine an Nvidia (NV) angepasste Version des Speichertyps HBM4, also sogenannter Custom HBM4. HBM steht für High ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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