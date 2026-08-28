Oslo - Mette-Marit ist zur neuen Königin von Norwegen ernannt worden. Das geht aus der offiziellen Liste des Königshauses hervor, die am Freitag veröffentlicht wurde. An der Spitze der Thronfolge steht nun ihre Tochter Ingrid Alexandra. Nach dem Tod von Harald V. war Haakon automatisch als neuer König nachgerückt. Für seine Ehefrau gab es allerdings keinen simplen Automatismus.



Haakon und Mette-Marit hatten kürzlich ihre Silberhochzeit gefeiert. Beide durchlebten in den vergangenen Jahren schwierige Zeiten. Mette-Marit leidet an Lungenfibrose, einer unheilbaren Krankheit, die das Lungengewebe vernarbt. In den letzten Wochen trat sie in der Öffentlichkeit auch mit einem Atemgerät auf.



Mette-Marit geriet Anfang des Jahres in die Kritik wegen ihrer Freundschaft mit dem US-Sexualverbrecher Jeffrey Epstein. Veröffentlichte Mails zeigten einen jahrelangen Kontakt zwischen den beiden. Öffentlich bedauerte sie diese Verbindung. Ihr Sohn aus einer früheren Beziehung, Marius Borg Höiby, sorgte ebenfalls für Schlagzeilen. Er wurde wegen verschiedener Delikte, darunter Vergewaltigung, zu vier Jahren Haft verurteilt, das Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig.





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