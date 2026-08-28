Mitteilung der PANDION AG: PANDION strukturiert Projektportfolio im Rahmen der Sanierung neu - PANDION Projektgesellschaften stellen Insolvenzanträge als weiteren Schritt im laufenden Sanierungsprozess - Projektportfolio wird konsequent auf wirtschaftlich tragfähige Strukturen ausgerichtet - Gespräche mit Banken, Finanzierungspartnern und Projektbeteiligten werden fortgeführt - Ziel bleibt die Stabilisierung und nachhaltige Fortführung der PANDION Gruppe - Vorläufiger Gläubigerausschuss unterstützt die Eigenverwaltungsverfahren Die PANDION AG setzt den im August eingeleiteten Sanierungsprozess konsequent fort. Im Rahmen der laufenden wirtschaftlichen und finanziellen Neuordnung der Unternehmensgruppe wurden auch die einzelnen Projektgesellschaften einer umfassenden Überprüfung unterzogen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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