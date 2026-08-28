Datum der Anmeldung:
25.08.2026
Aktenzeichen:
B11-85/26
Unternehmen:
ORIX Aviation Systems Limited, Dublin (IRL); Erwerb von Anteilen an und der alleinigen Kontrolle über Atlantic Holdco Limited, Newport (UK) und deren Tochtergesellschaften
Produktmärkte:
Flugzeugteile, MRO-Dienste für Flugzeugtriebwerke
25.08.2026
Aktenzeichen:
B11-85/26
Unternehmen:
ORIX Aviation Systems Limited, Dublin (IRL); Erwerb von Anteilen an und der alleinigen Kontrolle über Atlantic Holdco Limited, Newport (UK) und deren Tochtergesellschaften
Produktmärkte:
Flugzeugteile, MRO-Dienste für Flugzeugtriebwerke
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