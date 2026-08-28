Datum der Anmeldung:
24.08.2026
Aktenzeichen:
B1-120/26
Unternehmen:
Dhabi Investment Authority, Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate/Erwerb wettbewerblich erheblichen Einflusses über die Intertek Group plc, London, Vereinigtes Königreich
Produktmärkte:
TIC-Dienstleistungen
24.08.2026
Aktenzeichen:
B1-120/26
Unternehmen:
Dhabi Investment Authority, Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate/Erwerb wettbewerblich erheblichen Einflusses über die Intertek Group plc, London, Vereinigtes Königreich
Produktmärkte:
TIC-Dienstleistungen
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