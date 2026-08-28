Zürich - Die Stadt Zürich hat von 2022 bis 2025 rund 1,3 Milliarden Franken in Liegenschaften investiert. Nun zieht das Finanzdepartement eine erste Bilanz. Von 2022 bis 2025 hat die Stadt Zürich für insgesamt 1,3 Milliarden Franken 47 Liegenschaften erworben. Wie das Finanzdepartement in einem am Freitag veröffentlichten ersten Evaluationsbericht festhielt, tragen 29 dieser Objekte in neun Stadtkreisen direkt zum Wohnbauziel bei. Für diese investierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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