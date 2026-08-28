Stromverbraucher zeigen laut einer Umfrage für 1Komma5Grad ein substanzielles Interesse, den eigenen Stromverbrauch flexibel zu gestalten. Allerdings nutzen nur Wenige dynamische Tarife. Das hat mit der relativ geringen Verbreitung intelligenter Stromzähler zu tun. Knapp die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland ist bereit, den eigenen Stromverbrauch flexibel an schwankende Börsenstrompreise anzupassen. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen YouGov-Umfrage im Auftrag des Energieunternehmens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver