Eine neue Executive Order, die US-Präsident Donald Trump in dieser Woche erlassen hat, beschränkt den Einsatz von im Ausland hergestellter elektrischer Infrastruktur innerhalb des US- Hochspannungsnetzes. Der Erlass richtet sich direkt gegen Equipment, das mit Unternehmen aus Ländern in Verbindung steht, die US-Waffenembargos oder Sanktionsregimen unterliegen. Die Maßnahme betrifft Hochspannungstechnik wie Transformatoren, netzgekoppelte Wechselrichter, Schaltanlagen, Batteriespeicher und industrielle Steuerelektronik. Begründet wird dies im Erlass mit potenziellen Risiken durch Fernzugriffsmöglichkeiten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland