Bei Nvidia geht es inzwischen nicht mehr nur noch um Umsätze, Gewinne und die kurzfristige Kursentwicklung der Aktie. Die gestern veröffentlichten Ergebnisse des inzwischen rund fünf Billionen US-Dollar schweren Konzerns wurden zu einem der wichtigsten Stimmungstests für den gesamten Technologiesektor. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob die zukünftigen wirtschaftlichen Erträge aus künstlicher Intelligenz weiterhin die gewaltigen Summen, die derzeit in Halbleiter, Rechenzentren, Stromversorgung und Netzwerkinfrastruktur fließen, rechtfertigen.

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