Baden-Baden - Der Rapper Montez steht mit "So ist das mit dem Glück" an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.
Silber holt die K-Pop-Boygroup Stray Kids ("This & That"), Bronze das Indie-Punk-Quintett "Hi Spencer" ("Immernie"). Dahinter folgen die K-Pop-Boygroup Enhypen ("The Sin: Bliss", vier) und die Hard-Rock-Band Kiss ("Destroys Anaheim '76", fünf) mit einem Konzertmitschnitt.
Die Single-Charts dominiert zum neunten Mal in Folge der Sommerhit "Dai Dai". Shakira und Burna Boy verweisen Neuzugang Sido ("Issa", zwei) und das Duo Summer Cem und Shirin David ("Mo' Money Mo' Haters", drei) auf die weiteren Podiumsplätze.
Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.
Silber holt die K-Pop-Boygroup Stray Kids ("This & That"), Bronze das Indie-Punk-Quintett "Hi Spencer" ("Immernie"). Dahinter folgen die K-Pop-Boygroup Enhypen ("The Sin: Bliss", vier) und die Hard-Rock-Band Kiss ("Destroys Anaheim '76", fünf) mit einem Konzertmitschnitt.
Die Single-Charts dominiert zum neunten Mal in Folge der Sommerhit "Dai Dai". Shakira und Burna Boy verweisen Neuzugang Sido ("Issa", zwei) und das Duo Summer Cem und Shirin David ("Mo' Money Mo' Haters", drei) auf die weiteren Podiumsplätze.
Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.
© 2026 dts Nachrichtenagentur