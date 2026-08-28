Genf - Addex Therapeutics (SIX und Nasdaq: ADXN), ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung eines Portfolios neuartiger kleinmolekularer allosterischer Modulatoren für neurologische Erkrankungen konzentriert, gab bekannt, dass es durch den Verkauf von 437.869 ADSs, die 52.544.280 Aktien entsprechen,einen Bruttoerlös von 2,8 Millionen US-Dollar (2,2 Millionen CHF) erzielte. Die Transaktion fand im Rahmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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