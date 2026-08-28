Lausanne - Adaptyv hat eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 40 Millionen US-Dollar abgeschlossen, um das automatisierte Labor für agentische Biologie aufzubauen. Die Runde wurde von Highland Europe angeführt, wobei die bestehenden Investoren Ace Ventures, ByFounders und Y Combinator ihre Beteiligungen aufstockten. Letzte Woche hat das Unternehmen über die Zusammenarbeit mit Anthropic berichtet. Claude entwarf Proteine, schickte sie an das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab