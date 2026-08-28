Für die BioNTech-Aktie ist dieser Freitag ein herber Rückschlag. Die Papiere des Mainzer Biotech-Konzerns geraten nach einer überraschenden Nachricht aus der klinischen Forschung deutlich unter Druck und verlieren zeitweise zweistellig. Das Unternehmen beendet vorzeitig eine wichtige Phase-2-Studie mit dem personalisierten mRNA-Krebsimpfstoff Autogene Cevumeran bei Darmkrebs-Patienten. An der Börse reagieren Anleger nervös. Warum die Nachricht so ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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