Ein Modder hat es geschafft, eine frühe Version von Nvidia DLSS 5 in einem Spiel nutzbar zu machen. Er zeigt, welche Auswirkungen die neue Render-Technik auf Games haben könnte. Im März 2026 hat Nvidia eine neue DLSS-Version angekündigt. Die Technik sorgt aktuell in Spielen dafür, dass die Auflösung heruntergerechnet und anschließend hochskaliert werden kann, um die Performance zu steigern. Das Bild soll dabei so wenig wie möglich verändert werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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