Zürich - Die heutigen Unwetter mit Starkregen, lokalen Überschwemmungen und verheerenden Hagelzügen haben zu Millionenschäden geführt. Vor allem die Regionen Aargau, Solothurn und Zürich waren von den Unwettern am stärksten betroffen. Als Reaktion auf die Unwetter richtet die Allianz Suisse für die betroffenen Kundinnen und Kunden in Bachenbülach, Winterthur und Aarau ab dem 14. bzw. 21. September Hagel-Drive Ins für eine schnelle und unkomplizierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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