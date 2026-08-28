Wallisellen (ots) -Die heutigen Unwetter mit Starkregen, lokalen Überschwemmungen und verheerenden Hagelzügen haben zu Millionenschäden geführt. Vor allem die Regionen Aargau, Solothurn und Zürich waren von den Unwettern am stärksten betroffen. Als Reaktion auf die Unwetter richtet die Allianz Suisse für die betroffenen Kundinnen und Kunden in Bachenbülach, Winterthur und Aarau ab dem 14. bzw. 21. September Hagel-Drive Ins für eine schnelle und unkomplizierte Besichtigung der Schäden ein.Tennisballgrosse Hagelkörner, überflutete Strassen, umherfliegende Gartenmöbel: Die heutigen Unwetter in der Deutschschweiz haben ein Bild der Verwüstung und Schäden in Millionenhöhe hinterlassen. Allein die Allianz Suisse rechnet ersten Hochrechnungen zufolge mit über 10'000 Schadenfällen. Vor allem Motorfahrzeuge und Gebäude wurden durch die zentimetergrossen Hagelkörner in Mitleidenschaft gezogen. "Die Unwetter waren kurz und heftig. Unsere Schadenmitarbeitenden sind derzeit vor Ort, um sich ein Bild über das Ausmass der Schäden zu machen", betont Rico Frei, Leiter Schaden Motor der Allianz Suisse.Schnelle Begutachtung der SchädenDie Allianz Suisse setzt für ihre Kundinnen und Kunden auf schlanke Prozesse und eine schnelle Abwicklung der Schäden. Schadenfälle können jederzeit Online unter www.allianz.ch gemeldet werden.Um die Schäden an Fahrzeugen schnellstmöglich durch geschulte Expertinnen und Experten begutachten zu können, hat die Allianz Suisse in Bachenbülach und Winterthur vom 14. bis 18. September, und in Aarau vom 21. bis 25. September ein Hagel-Drive In eingerichtet.Hinweis an die Redaktionen: Gerne können Sie für Ihre Berichterstattung das Hagel-Drive In in Allianz Drive-In Hagel c/o Semes Bachenbülach AG, ab 14.09.2026, Allianz Drive-In Hagel, c/o Eulachhallen Winterthur, ab 14.09.2026, Allianz Drive-In Hagel, c/o Busbetriebe Aarau, ab 21.09.2026 besichtigen. Nehmen Sie bei Interesse Kontakt zu unserer Medienstelle auf.Über die Allianz Suisse GruppeDie Allianz Suisse Gruppe ist mit einem Prämienvolumen von über 3.7 Mrd. Franken eine der führenden Versicherungsgesellschaften der Schweiz. Zur Allianz Suisse Gruppe gehören unter anderem die Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG, die Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft AG, die CAP Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft AG und die Quality1 AG. Die Geschäftstätigkeit der Allianz Suisse Gruppe umfasst Versicherung, Vorsorge und Vermögen. Sie beschäftigt rund 3'600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist Teil der internationalen Allianz Gruppe, die in über 70 Ländern auf allen Kontinenten präsent ist. Seit dem Jahr 2000 ist das Unternehmen mit Spitzenpositionen im Dow Jones Sustainability Index (DJSI) vertreten. Aktuell ist die Allianz Branchenführerin im weltweit beachteten Nachhaltigkeitsindex.In der Schweiz verlassen sich über 1 Million Privatpersonen und über 100'000 Unternehmen in allen Lebens- und Entwicklungsphasen auf die Beratung und den Versicherungs- und Vorsorgeschutz der Allianz Suisse. Ein dichtes Netz von rund 120 Geschäftsstellen sichert die Nähe zu den Kunden in allen Landesteilen.Die Allianz Suisse ist Premiumpartnerin der Spitex Schweiz, von Swiss Paralympic, und des Swiss Economic Forum (SEF). Darüber hinaus ist die Allianz Suisse Titelsponsorin des schweizweiten "Allianz Tag des Kinos" und Namensgeberin der Allianz Cinemas in Zürich, Basel und Genf. Im sozialen Bereich unterstützt sie als Projektpartnerin zudem das Schweizerische Rote Kreuz sowie Pro Juventute.Für weitere Auskünfte :Kommunikation Allianz SuisseHans-Peter Nehmer, Leiter Unternehmenskommunikation Telefon: 058 358 88 01; hanspeter.nehmer@allianz.chNadine Schumann, Senior SpokespersonTelefon: 058 358 84 14, nadine.schumann@allianz.chOriginal-Content von: Allianz Suisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100008591/100941857