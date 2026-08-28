New York - Die New Yorker Börsen haben sich am Freitag zunächst richtungslos gezeigt. Kurz vor Beginn einer mit Spannung erwarteten Rede von US-Notenbankchef Kevin Warsh scheuten die Anleger eine klare Positionierung. In den ersten Handelsminuten stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,14 Prozent auf 53.642 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,19 Prozent auf 7.745 Punkte hoch. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 trat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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