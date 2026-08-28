New York - Aussagen von US-Notenbankchef Kevin Warsh haben die New Yorker Börsen am Freitag etwas gebremst. Eine Stunde nach Handelsbeginn notierte der freundlich gestartete Leitindex Dow Jones Industrial 0,09 Prozent tiefer bei 53.522 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,02 Prozent nach unten auf 7.729 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 0,19 Prozent auf 29.586 Punkte. Am Vortag hatte ihn der starke Ausblick ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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