Die Solarmodulproduktion wird weltweit defizitär bleiben, erwartet eine Analyse von DNB Asset Management. Das würde auch die Pläne zu Produktionsansiedlungen in Europa verteuern. Solarmodulhersteller stehen wegen des anhaltenden Überangebots weiterhin unter starkem Margendruck. Das trifft nach einer Analyse der Norwegischen DNB Asset Management vor allem auf China zu. Autor und Portfoliomanager Christian Rom erwartet, dass der Preisdruck weiter anhalten könnte, auch wenn sich die Solarnachfrage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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