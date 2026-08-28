© Foto: Richard Drew - APWeltweit haben die Aktienmärkte am Freitag zugelegt, auch wenn Fed-Chef Warsh vor einer anhaltend hohen Inflation gewarnt hat. In den USA kletterten alle drei Haupt-Indizes, in Deutschland stieg der DAX auf ein neues Rekordhoch. Die Preise für Rohöl, Gold und Bitcoin fielen hingegen zurück.
Enthaltene Werte: US67066G1040,US7960502018,DE0008469XXX,EU0009652XXX,XC0009659XXX,US2605661XXX,US6311011XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,2455711,US78392B1070,KRD020020XXX,XC0007924XXX,BTC~USDDen vollständigen Artikel lesen
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