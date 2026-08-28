Vor 10 Jahren, am 25.08.2016, habe ich mit Apple meine erste Aktie gekauft. Damals war ich erst zwölf Jahre alt. Mein Vater investierte zu diesem Zeitpunkt bereits seit vielen Jahren und hatte sowohl den Crash der Dotcom-Blase als auch die große Finanzkrise 2008 miterlebt. Er unterstützte meinen Wunsch, ebenfalls an der Börse zu investieren, und eröffnete für mich ein Junior-Depot bei der ING-DiBa. Dieser Artikel ist von BWL-Student und Aktienfan ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer