Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Freitag wenig verändert beendet. Nach einem klar festeren Start ebbten die Käufe schnell ab und der Leitindex SMI bewegte sich die meiste Zeit leicht über dem Vortagesschluss. Geprägt war der Handelstag von der Rede des US-Notenbankpräsidenten Kevin Warsh anlässlich des jährlichen Notenbanker-Treffens im US-amerikanischen Jackson Hole, die am späteren Nachmittag hiesiger Zeit über die Bühne ging. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab