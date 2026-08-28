Rund drei von vier offenen Stellen in Deutschland werden von kleinen und mittleren Unternehmen ausgeschrieben, doch genau diese Betriebe verfügen über die geringsten Ressourcen im Recruiting. Der Fachkräftemangel trifft den Mittelstand damit strukturell härter als jede andere Unternehmensgruppe.
Laut KOFA-Studie (02/2026) arbeiten zwei von drei sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in KMU. Gleichzeitig galten 2024 laut Bundesagentur für Arbeit 163 von 1.200 Berufen als Engpassberufe. Die demografische Entwicklung verschärft die Lage: Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamts ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Laut KOFA-Studie (02/2026) arbeiten zwei von drei sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in KMU. Gleichzeitig galten 2024 laut Bundesagentur für Arbeit 163 von 1.200 Berufen als Engpassberufe. Die demografische Entwicklung verschärft die Lage: Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamts ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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