DJ PTA-Adhoc: Wiener Privatbank SE: Neuerungen im Vorstand der Wiener Privatbank SE

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wiener Privatbank SE: Neuerungen im Vorstand der Wiener Privatbank SE

Wien (pta000/28.08.2026/18:19 UTC+2)

Die Wiener Privatbank SE (FN 84890p; die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass das Vorstandsmitglied Herr Michael Munterl und der Aufsichtsrat der Gesellschaft einvernehmlich die Niederlegung der Vorstandsfunktion von Herrn Munterl mit Wirkung zum 28.08.2026 vereinbart haben.

Die von Herrn Munterl übernommenen Aufgaben, insbesondere im Bereich des internationalen Vertriebs, werden vorläufig auf die verbleibenden Mitglieder des Vorstands verteilt. Der Aufsichtsrat wird in den kommenden Monaten entscheiden, ob für die dauerhafte Betreuung dieser Agenden ein neues Vorstandsmitglied bestellt wird.

(Ende)

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August 28, 2026 12:19 ET (16:19 GMT)