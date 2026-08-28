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Dow Jones News
28.08.2026 18:51 Uhr
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PTA-Adhoc: Wiener Privatbank SE: Neuerungen im Vorstand der Wiener Privatbank SE

DJ PTA-Adhoc: Wiener Privatbank SE: Neuerungen im Vorstand der Wiener Privatbank SE

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wiener Privatbank SE: Neuerungen im Vorstand der Wiener Privatbank SE

Wien (pta000/28.08.2026/18:19 UTC+2)

Die Wiener Privatbank SE (FN 84890p; die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass das Vorstandsmitglied Herr Michael Munterl und der Aufsichtsrat der Gesellschaft einvernehmlich die Niederlegung der Vorstandsfunktion von Herrn Munterl mit Wirkung zum 28.08.2026 vereinbart haben.

Die von Herrn Munterl übernommenen Aufgaben, insbesondere im Bereich des internationalen Vertriebs, werden vorläufig auf die verbleibenden Mitglieder des Vorstands verteilt. Der Aufsichtsrat wird in den kommenden Monaten entscheiden, ob für die dauerhafte Betreuung dieser Agenden ein neues Vorstandsmitglied bestellt wird.

(Ende)

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Aussender:      Wiener Privatbank SE 
           Parkring 12 
           1010 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Charlotte Newby, Investor Relations 
Tel.:         +43 1 534 31-246 
E-Mail:        charlotte.newby@wienerprivatbank.com 
Website:       www.wienerprivatbank.com 
ISIN(s):       AT0000741301 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1787933940254 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2026 12:19 ET (16:19 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

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