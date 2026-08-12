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WKN: 912146 | ISIN: AT0000741301 | Ticker-Symbol:
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
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WIENER PRIVATBANK SE Chart 1 Jahr
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WIENER PRIVATBANK SE 5-Tage-Chart
Dow Jones News
12.08.2026 15:57 Uhr
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(1)

PTA-PVR: Wiener Privatbank SE: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

DJ PTA-PVR: Wiener Privatbank SE: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)

Wiener Privatbank SE: Veröffentlichung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG

Wien (pta000/12.08.2026/15:26 UTC+2) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach -- 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung

1. Emittent Wiener Privatbank SE, Parkring 12, 1010 Wien, Österreich

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten

3. Meldepflichtige Person

Name: Diana Staykova Staykova

4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt) Saint Gabriel Resort OOD

5. Datum der Schwellenberührung 10.08.2026

6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person 

% der Stimmrechte, die  % der Stimmrechte, die die Finanz-/    Total von   Gesamtzahl der 
           zu Aktien gehören   sonstigen Instrumente repräsentieren   beiden in %   Stimmrechte des 
              (7.A)            (7.B.1 + 7.B.2)        (7.A + 7.B)    Emittenten 
 Situation am Tag 
    der     0           8,64                   8,64      5.004.645 
Schwellenberührung 
 Situation in der n/a          n/a                    n/a 
vorherigen Meldung

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören 

ISIN der   Absolut direkt (-- 130  Absolut indirekt (-- 133   Direkt in % (-- 130   Indirekt in % (-- 133 
  Aktien      BörseG 2018)        BörseG 2018)        BörseG 2018)       BörseG 2018) 
  Summe:                        0                           0

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 

Art des Instruments       Verfalldatum   Ausübungszeitraum /    Stimmrechte   Stimmrechte in 
                                 Laufzeit        absolut       % 
Aktienkaufvertrag (Share Purchase      25.09.2026  25.09.2026         432179       8,64 
Agreement) 
                                    Summe:         432.179      8,64

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 

Art des   Verfalldatum  Ausübungszeitraum /   Barausgleich oder physische   Stimmrechte  Stimmrechte in 
 Instruments             Laufzeit          Abwicklung        absolut      % 
                                    Summe:           0        0

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: 

Ziffer     Name    Direkt kontrolliert   Direkt gehaltene    Direkt gehaltene Finanz-/   Total von 
                 durch Ziffer   Stimmrechte in Aktien (%)  sonstige Instrumente (%)   beiden (%) 
1       Diana Staykova           0             0               0 
       Staykova 
2       Saint Gabriel  1          0             8,64              8,64 
       Resort OOD

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: Stimmrechte nach der Hauptversammlung:

10. Sonstige Informationen

Am 10.08.2026 hat die Saint Gabriel Resort OOD als Käuferin einen Aktienkaufvertrag (Share Purchase Agreement) über 432.179 Aktien abgeschlossen. Mit vollständiger Zahlung des Kaufpreises spätestens bis zum 25.09.2026 (Long-Stop-Datum) wird der Erwerb der 432.179 Aktien vollzogen. On 10.08.2026, Saint Gabriel Resort OOD as purchaser concluded a Share Purchase Agreement with regard to 432,179 shares. Upon payment of the purchase price in full by 25.09.2026 the latest (long-stop date), the purchase of 432,179 shares will be settled.

(Ende)

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Aussender:      Wiener Privatbank SE 
           Parkring 12 
           1010 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Charlotte Newby, Investor Relations 
Tel.:         +43 1 534 31-246 
E-Mail:        charlotte.newby@wienerprivatbank.com 
Website:       www.wienerprivatbank.com 
ISIN(s):       AT0000741301 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1786541160767 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 12, 2026 09:26 ET (13:26 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

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