DJ PTA-PVR: Wiener Privatbank SE: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)

Wiener Privatbank SE: Veröffentlichung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG

Wien (pta000/12.08.2026/15:26 UTC+2) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach -- 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung

1. Emittent Wiener Privatbank SE, Parkring 12, 1010 Wien, Österreich

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten

3. Meldepflichtige Person

Name: Diana Staykova Staykova

4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt) Saint Gabriel Resort OOD

5. Datum der Schwellenberührung 10.08.2026

6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person

% der Stimmrechte, die % der Stimmrechte, die die Finanz-/ Total von Gesamtzahl der zu Aktien gehören sonstigen Instrumente repräsentieren beiden in % Stimmrechte des (7.A) (7.B.1 + 7.B.2) (7.A + 7.B) Emittenten Situation am Tag der 0 8,64 8,64 5.004.645 Schwellenberührung Situation in der n/a n/a n/a vorherigen Meldung

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören

ISIN der Absolut direkt (-- 130 Absolut indirekt (-- 133 Direkt in % (-- 130 Indirekt in % (-- 133 Aktien BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) Summe: 0 0

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Stimmrechte Stimmrechte in Laufzeit absolut % Aktienkaufvertrag (Share Purchase 25.09.2026 25.09.2026 432179 8,64 Agreement) Summe: 432.179 8,64

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018

Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Abwicklung absolut % Summe: 0 0

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Ziffer Name Direkt kontrolliert Direkt gehaltene Direkt gehaltene Finanz-/ Total von durch Ziffer Stimmrechte in Aktien (%) sonstige Instrumente (%) beiden (%) 1 Diana Staykova 0 0 0 Staykova 2 Saint Gabriel 1 0 8,64 8,64 Resort OOD

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: Stimmrechte nach der Hauptversammlung:

10. Sonstige Informationen

Am 10.08.2026 hat die Saint Gabriel Resort OOD als Käuferin einen Aktienkaufvertrag (Share Purchase Agreement) über 432.179 Aktien abgeschlossen. Mit vollständiger Zahlung des Kaufpreises spätestens bis zum 25.09.2026 (Long-Stop-Datum) wird der Erwerb der 432.179 Aktien vollzogen. On 10.08.2026, Saint Gabriel Resort OOD as purchaser concluded a Share Purchase Agreement with regard to 432,179 shares. Upon payment of the purchase price in full by 25.09.2026 the latest (long-stop date), the purchase of 432,179 shares will be settled.

(Ende)

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Aussender: Wiener Privatbank SE Parkring 12 1010 Wien Österreich Ansprechpartner: Charlotte Newby, Investor Relations Tel.: +43 1 534 31-246 E-Mail: charlotte.newby@wienerprivatbank.com Website: www.wienerprivatbank.com ISIN(s): AT0000741301 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1786541160767 ]

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August 12, 2026 09:26 ET (13:26 GMT)