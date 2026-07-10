DJ PTA-DD: Wiener Privatbank SE: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Wiener Privatbank SE: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Wien (pta000/10.07.2026/11:30 UTC+2) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name K 5 Beteiligungs GmbH 2 Grund der Meldung a) Position/Status Meldepflichtige Person steht in enger Beziehung zu: Günter Kerbler, Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Wiener Privatbank SE b) LEI 529900VYY1MRNR59PN57 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art Aktie des Instruments Kennung AT0000741301 b) Art des Geschäfts Veräußerung c) Preis(e) Volumen 10.5 EUR 415747 Stück d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 10.5 EUR 415747 Stück e) Datum des Geschäfts 08.07.2026 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes
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Aussender: Wiener Privatbank SE Parkring 12 1010 Wien Österreich Ansprechpartner: Charlotte Newby, Investor Relations Tel.: +43 1 534 31-246 E-Mail: charlotte.newby@wienerprivatbank.com Website: www.wienerprivatbank.com ISIN(s): AT0000741301 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)
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July 10, 2026 05:30 ET (09:30 GMT)