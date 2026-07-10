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WKN: 912146 | ISIN: AT0000741301 | Ticker-Symbol:
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
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WIENER PRIVATBANK SE 5-Tage-Chart
Dow Jones News
10.07.2026 12:03 Uhr
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(1)

PTA-PVR: Wiener Privatbank SE: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

DJ PTA-PVR: Wiener Privatbank SE: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)

Wiener Privatbank SE: Veröffentlichung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG

Wien (pta000/10.07.2026/11:30 UTC+2) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach -- 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung

1. Emittent Wiener Privatbank SE, Parkring 12, 1010 Wien, Österreich

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person

Name: Günter Kerbler

4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt) K5 Beteiligungs GmbH, Lehar Schlössl Besitz GmbH sowie indirekt Günter Kerbler, K5 Privatstiftung

5. Datum der Schwellenberührung 9.07.2026

6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person 

% der Stimmrechte, die  % der Stimmrechte, die die Finanz-/    Total von   Gesamtzahl der 
           zu Aktien gehören   sonstigen Instrumente repräsentieren   beiden in %   Stimmrechte des 
              (7.A)            (7.B.1 + 7.B.2)        (7.A + 7.B)    Emittenten 
 Situation am Tag 
    der     11,69         0                     11,69      5.004.645 
Schwellenberührung 
 Situation in der 19,99         n/a                    n/a 
vorherigen Meldung

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören 

ISIN der   Absolut direkt (-- 130  Absolut indirekt (-- 133   Direkt in % (-- 130   Indirekt in % (-- 133 
  Aktien      BörseG 2018)        BörseG 2018)        BörseG 2018)       BörseG 2018) 
AT0000741301 0             585.156           0,00           11,69 
  Summe:                      585.156                        11,69

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
                        Summe:           0         0

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 

Art des   Verfalldatum  Ausübungszeitraum /   Barausgleich oder physische   Stimmrechte  Stimmrechte in 
 Instruments             Laufzeit          Abwicklung        absolut      % 
                                    Summe:           0        0

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: 

Ziffer      Name    Direkt kontrolliert   Direkt gehaltene    Direkt gehaltene Finanz-/  Total von 
                 durch Ziffer   Stimmrechte in Aktien (%)  sonstige Instrumente (%)   beiden (%) 
1       Günter Kerbler            n/a            n/a              n/a 
2       K5        1          n/a            n/a              n/a 
       Privatstiftung 
3       K5 Beteiligungs 2          8,31           n/a              8,31 
       GmbH 
4       Lehar Schlössl  3          3,38           n/a              3,38 
       Besitz GmbH

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: Stimmrechte nach der Hauptversammlung:

10. Sonstige Informationen

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Wiener Privatbank SE 
           Parkring 12 
           1010 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Charlotte Newby, Investor Relations 
Tel.:         +43 1 534 31-246 
E-Mail:        charlotte.newby@wienerprivatbank.com 
Website:       www.wienerprivatbank.com 
ISIN(s):       AT0000741301 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1783675800768 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 10, 2026 05:30 ET (09:30 GMT)

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

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