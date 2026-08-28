Die rumänische Generaldirektion für Rüstung und die französische Direction Générale de l'Armement (DGA die französische Beschaffungsbehörde für Verteidigungsgüter) haben eine Vereinbarung über die Lieferung von zwölf Radarsystemen Thales GM200 Multi-Mission All-in-one (GM200 MM/A) zum Schutz des rumänischen Luftraums unterzeichnet.

Dieses Abkommen zwischen den Regierungen unterstreicht die enge Partnerschaft zwischen Frankreich und Rumänien im Rahmen des SAFE-Förderprogramms der Europäischen Union, mit dem die Verteidigungsfähigkeit Europas gestärkt werden soll.

Das GM200 MM/A gehört zu Thales' erprobten Ground Master-Radarsystemen, die bereits in mehr als 40 Ländern bereitgestellt wurden und in Kürze nun auch in Rumänien.

Die europäischen Staaten verstärken ihre Zusammenarbeit, um ihre gemeinsame Sicherheit zu erhöhen. Vor diesem Hintergrund hat die rumänische Generaldirektion für Rüstung soeben ein wegweisendes Abkommen mit der französischen Direction Générale de l'Armement (DGA) über den Erwerb von zwölf Thales Ground Master 200 Multi-Mission All-in-one (GM200 MM/A)-Radarsystemen unterzeichnet. Dieses zwischenstaatliche Abkommen, das im Rahmen des SAFE-Programms der Europäischen Union finanziert wird, unterstreicht die enge Partnerschaft zwischen Frankreich und Rumänien. Die erste Lieferung ist für das Jahr 2027 geplant.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260724288097/de/

The Romanian General Directorate for Armaments and the French Direction Générale de l'Armement (DGA the French defence procurement agency) have signed an agreement to supply twelve Thales GM200 Multi-Mission All-in-one (GM200MM/A) radars to protect the Romanian airspace.

Das GM200 MM/A ist ein kampferprobtes 4D-AESA-Radar für mittlere Reichweiten, das bereits in aktiven Konfliktgebieten zum Einsatz gekommen ist. Es dient dazu, jedes Ziel zu erkennen und zu verfolgen von niedrig fliegenden Drohnen bis hin zu Flugzeugen und Raketen in großer Höhe bei einer Entfernung von bis zu 350 Kilometern. Es bietet unübertroffene Präzision und nutzt fortschrittliche softwaredefinierte Technologie, um auf sich ständig weiterentwickelnde Bedrohungen zu reagieren. Seine Fähigkeit, gleichzeitig Luft- und Bodenüberwachung, Waffenkoordination sowie RAM-Einsätze (Raketen/Artillerie/Mörser) zur Erkennung und Warnung durchzuführen, macht es zu einer zentralen Stütze der modernen Luftüberwachung. Dieses System wird Rumänien nun in sein nationales Verteidigungssystem integrieren.

Eine einzigartige Eigenschaft ist das kompakte Design: Ein einziges, 20 Fuß langes Gehäuse, in dem sich das Radar, der Mast und der Stromgenerator befinden, macht das System vollständig mobil und in weniger als 15 Minuten einsatzbereit. So ist eine schnelle Reaktion auf aufkommende Bedrohungen gewährleistet.

Diese Vereinbarung ist auch ein Beweis für die engen Beziehungen zwischen Rumänien und Frankreich, zwei Nationen, die die östliche Flanke der NATO verstärken wollen. Durch die Förderung von talentierten Nachwuchsingenieuren und durch industrielle Partnerschaften trägt Thales dazu bei, eine Zukunft zu gestalten, in der die europäischen Nationen auf ihre gemeinsamen Sicherheitsvorkehrungen vertrauen können.

"Im Namen von Thales möchte ich mich ganz herzlich bei den rumänischen und französischen Verteidigungsministerien für ihr Vertrauen bedanken. Unsere Unternehmensgruppe unterstützt voll und ganz das Bestreben Rumäniens, langfristige industrielle Kapazitäten und Fachkompetenz im Radarbereich aufzubauen. Im Sinne der SAFE-Initiative werden wir im Rahmen dieser Vereinbarung ein Radar-Kompetenzzentrum einrichten. Wir sind bereit, Partnerschaften mit der rumänischen Industrie auszubauen, die Lokalisierung zu stärken, die Einsatzbereitschaft aufrechtzuerhalten und zu künftigen NATO- und europäischen Initiativen beizutragen, an denen Rumänien beteiligt ist."

Pascale Sourisse, Senior Executive Vice-President, International Development, Thales.

"Diese Aufträge werden im Rahmen von Beschaffungen ausgeführt, die von Frankreich über den FASt-Mechanismus (French Acquisition for Strategic Partners) abgewickelt werden, der von der französischen Beschaffungsagentur für Verteidigung (DGA) für Beschaffungen im Auftrag und auf Rechnung der Partnerländer Frankreichs eingerichtet wurde. Die französisch-rumänische Zusammenarbeit, die in operativer Hinsicht bereits sehr dynamisch ist, wird auch im Hinblick auf Fähigkeiten durch die Entscheidung Bukarests gestärkt, seine Streitkräfte mit Lösungen der französischen Industrie auszustatten."

Patrick Pailloux, Director General for Armaments.

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führender Anbieter von Spitzentechnologien für die Bereiche Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Cyber- und Digitaltechnik. Mit seinem Portfolio an innovativen Produkten und Dienstleistungen trägt das Unternehmen dazu bei, mehrere große Herausforderungen zu meistern: Souveränität, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Inklusion.

Der Konzern investiert jährlich €4,5 Milliarden in Forschung und Entwicklung in Schlüsselbereichen, insbesondere in kritischen Anwendungsfeldern wie künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, Quanten- und Cloud-Technologien. Thales beschäftigt mehr als 85.000 Mitarbeiter in 65 Ländern. Im Jahr 2025 erzielte der Konzern einen Umsatz von €22,1 Milliarden.

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