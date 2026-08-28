Berlin - BAT-Deutschlandchef Blagoje Jovanovic hat die von der Bundesregierung geplanten Erhöhungen der Tabaksteuer kritisiert. "Wir haben grundsätzlich kein Problem mit der Tabaksteuer", sagte der Manager von British American Tobacco (BAT) dem Nachrichtenportal "T-Online". "Ich habe aber ein Problem mit einem Steuerschock, wenn die Preise zu deutlich steigen"
Die derzeit diskutierten Pläne seien aus Sicht des Tabakkonzerns zu weitgehend und könnten Käufe im Ausland und den Schwarzmarkt stärken. "Ich glaube: Herr Klingbeil hat sich massiv verkalkuliert", sagte Jovanovic mit Blick auf Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD). Die Rechnung der Bundesregierung gehe nicht auf. "Das, was gerade diskutiert wird, ist das beste Konjunkturprogramm für den Schwarzmarkt."
Die derzeit diskutierten Pläne seien aus Sicht des Tabakkonzerns zu weitgehend und könnten Käufe im Ausland und den Schwarzmarkt stärken. "Ich glaube: Herr Klingbeil hat sich massiv verkalkuliert", sagte Jovanovic mit Blick auf Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD). Die Rechnung der Bundesregierung gehe nicht auf. "Das, was gerade diskutiert wird, ist das beste Konjunkturprogramm für den Schwarzmarkt."
© 2026 dts Nachrichtenagentur