Die Bayer Aktie zeigt sich fester. Der Konzern hat in Japan die Zulassung für Kerendia bei nicht diabetisch bedingter chronischer Nierenerkrankung beantragt.Bayer erweitert Kerendia Chancen Bayer treibt die Ausweitung seines Medikaments Kerendia weiter voran. In Japan hat der Pharma- und Agrarkonzern einen Zulassungsantrag für den Einsatz bei nicht diabetisch bedingter chronischer Nierenerkrankung gestellt. Damit könnte Kerendia künftig eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de