München - Der FC Bayern München hat am Freitagabend zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison den VfB Stuttgart mit 5:1 besiegt.



Die Stuttgarter begannen mutig und hatten in der Anfangsphase gute Möglichkeiten. Tiago Tomas traf bereits in der 12. Minute die Latte, vier Minuten später setzte auch Michael Olise einen Freistoß ans Aluminium. Die Führung gelang schließlich den Bayern: Dayot Upamecano köpfte eine Ecke von Joshua Kimmich in der 21. Minute zum 1:0 ein.



Nach dem Seitenwechsel kam Stuttgart zunächst zurück. Josha Vagnoman erzielte in der 52. Minute den Ausgleich. Die Antwort der Münchner folgte allerdings umgehend. Michael Olise brachte den deutschen Meister in der 55. Minute erneut in Führung.



Nur zwei Minuten später erhöhte Bayern auf 3:1. Vagnoman beförderte eine flache Hereingabe von Alphonso Davies bei einem missglückten Klärungsversuch ins eigene Tor (57. Minute). Ein weiterer Treffer von Olise wurde anschließend wegen einer knappen Abseitsstellung nach VAR-Überprüfung aberkannt.



In der Schlussphase machten die Bayern den Erfolg endgültig deutlich. Aleksandar Pavlovic traf nach Vorarbeit des eingewechselten Ismael Saibari in der 82. Minute zum 4:1. In der Nachspielzeit sorgte Luis Diaz nach einem schnellen Angriff für den Endstand (90.+2).





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