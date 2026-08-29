Berlin - Union und SPD haben sich bei ihrer Klausur der geschäftsführenden Fraktionsvorstände in Münster einen verständnisvolleren Umgang miteinander vorgenommen. "Jedem muss klar sein, dass man auch gönnen können muss", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Felix Schreiner, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Das ist auch der Geist der Tagung in Münster, dass wir in einem sehr guten Miteinander für Verständnis füreinander geworben haben."
Am Ende werde die Koalition nur erfolgreich sein, wenn sie Erfolge auch gemeinsam präsentiere. "Es müssen immer Kompromisse geschlossen werden. Aber am Ende zählt das Ergebnis und das gemeinsame Bild, das man nach außen abgibt."
Schreiner mahnte zu Eile bei Reformvorhaben. Allen in den beiden Koalitionsfraktionen sei klar, dass sie die vereinbarte Reformagenda schnell umsetzen müssten, sagte er. Die Menschen hätten keine Lust auf Streit, sie wollten Ergebnisse von den regierungstragenden Fraktionen.
Am Ende werde die Koalition nur erfolgreich sein, wenn sie Erfolge auch gemeinsam präsentiere. "Es müssen immer Kompromisse geschlossen werden. Aber am Ende zählt das Ergebnis und das gemeinsame Bild, das man nach außen abgibt."
Schreiner mahnte zu Eile bei Reformvorhaben. Allen in den beiden Koalitionsfraktionen sei klar, dass sie die vereinbarte Reformagenda schnell umsetzen müssten, sagte er. Die Menschen hätten keine Lust auf Streit, sie wollten Ergebnisse von den regierungstragenden Fraktionen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur