Die BioNTech-Aktie verliert am Freitag zeitweise zweistellig und fällt zuletzt um rund -8% auf etwa 102 US$. BioNTech und Entwicklungspartner Genentech beenden eine Phase-2-Studie mit der personalisierten mRNA-Krebsimmuntherapie Autogene Cevumeran. Die Nachricht ist ernster als ein gewöhnlicher Wirksamkeitsfehlschlag - ein Todesurteil für BioNTechs gesamte Krebsstrategie ist sie jedoch nicht. Mehr als nur eine verfehlte Wirksamkeit In der Studie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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