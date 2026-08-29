Magdeburg - Die Initiative "Taktisch Wählen" für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat Nutzern bereits mehr als 100.000 Wahlempfehlungen ausgesprochen.



"Die Website wurde inzwischen über 250.000-mal aufgerufen und über 100.000-mal wurde eine Empfehlung über unser Tool eingeholt", sagte der Sprecher der Initiative, Ole Horn, der Funke-Mediengruppe. Damit habe die Initiative knapp sechs Prozent der 1,7 Millionen Wahlberechtigten in Sachsen-Anhalt erreicht.



Die Initiative gibt auf ihrer Website je nach Wahlbezirk eine Wahlempfehlung für Grüne oder SPD, damit diese über die Fünf-Prozent-Hürde bei der Landtagswahl am 6. September kommen und eine absolute Mehrheit der AfD verhindern. "Wir erhalten zahlreiche positive Rückmeldungen, ob an den Haustüren oder per Mail, eine Mehrheit der Menschen in Sachsen-Anhalt möchte auch nach der Wahl eine demokratische Mehrheit im Landtag, das merken wir bei unserer Arbeit immer wieder", sagte Horn.



Die Kampagne ist bei den Parteien in Sachsen-Anhalt umstritten. Nur die Grünen begrüßen sie umfassend, andere Parteien wie FDP und AfD bemängeln die Wahlbeeinflussung.





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