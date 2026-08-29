Die Renk-Aktie hat nach einem kräftigen Anstieg von rund +34% zuletzt wieder deutlich nachgegeben. Der Kurs korrigierte um etwa -14% und steht damit erneut an einer wichtigen charttechnischen Unterstützungszone. Nun entscheidet sich, ob die Bullen den Rücksetzer zum Einstieg nutzen und die Erholung fortsetzen können oder ob weiterer Verkaufsdruck entsteht. Chartanalyse zur Renk-Aktie Nach dem starken Aufwärtsschub im Jahr 2025 geriet die Renk-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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