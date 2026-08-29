Die Rheinmetall-Aktie notiert aktuell bei rund 1.154,60 € und hat nach einer kräftigen Erholung zeitweise rund +38 Prozent zugelegt. Zuletzt ist jedoch etwas Ruhe eingekehrt: In den vergangenen Tagen gab der Kurs etwa -6% nach. Damit steht die Aktie nach dem starken Anstieg vor einer möglichen Zwischenkorrektur, während sich nun zeigen muss, ob die Bullen den nächsten Aufwärtsimpuls starten können. Chartanalyse zur Rheinmetall-Aktie Die Rheinmetall-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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