SAP Zalando Rheinmetall - nächste Topgewinner am deutschen Aktienmarkt? Morningstar sieht weiter eine klare Unterbewertung bei den 3 Aktien. Auch bei SAP, selbst nach dem zuletzt hingelegten "Kurs-Lauf". Warum? Bevor man gestern sich wieder mal festlegte und "Favoriten" kürte, hatte zuletzt am 3. Juli 2026 Morningstar-Autorin Antje Schiffler die systematische Einschätzung ihres Hauses zum deutschen Aktienmarkt zusammengefasst. Das Ergebnis war seinerzeit relativ hoffnungsvoll: Die Experten stuften damals 26 von insgesamt 52 beobachteten deutschen Titeln als unterbewertet ein. Unter den lediglich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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