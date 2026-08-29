Die Nvidia-Aktie hat nach den jüngsten Quartalszahlen kräftig zugelegt. Der Konzern übertraf mit 96,2 Mrd. US$ Umsatz die Erwartungen und stellte für das laufende Quartal 108 Mrd. US$ in Aussicht. Gleichzeitig erwartet Nvidia für das Geschäftsjahr 2028 ein Umsatzwachstum von rund 70%, was die anhaltend starke KI-Nachfrage unterstreicht. Die Aktie reagierte mit einem deutlichen Kurssprung und bleibt damit im Fokus der Anleger. Chartanalyse zur Nvidia-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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