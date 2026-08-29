Heidenheim - Am 3. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Heidenheim gegen Dynamo Dresden mit 5:3 gewonnen.In der 30. Minute erzielte Dresdens Stürmer Vincent Vermeij das Führungstor für die Gäste. Dynamos Verteidiger Jonas Sterner brachte einen Eckball in den Fünfmeterraum, wo Heidenheims Torhüter Thomas Dähne gegen Vermeij nicht an den Ball kam, sodass Dynamos Stürmer aus drei Metern einköpfen konnte.In der 67. Minute erzielte Jan Schöppner den Ausgleichstreffer für die Gastgeber. Heidenheims Verteidiger Michael Heule hatte den Ball nach einem Eckball im zweiten Anlauf scharf ins Zentrum geflankt, wo Schöppner per Kopfball aus vier Metern ins lange Eck traf. Kurz darauf sah Dresdens Verteidiger Thomas Keller in der 69. Minute die Gelb-Rote Karte für ein Foul an Heidenheims Marcel Costly.In der 73. Minute erzielte Robert Wagner den erneuten Führungstreffer für die Gäste. Dynamos Mittelfeldspieler Ben Bobzien war im Strafraumduell mit Heidenheims Verteidiger Patrick Mainka zu Fall gebracht worden und reklamierte vergeblich Elfmeter, doch Dresdens Ahmet Muhamedbegovic setzte nach, wobei Heidenheims Torhüter Dähne den Ball zunächst abwehren konnte, aber Bobzien kam wieder an den Ball und legte quer auf Wagner, der die Kugel hoch ins linke Eck nagelte.In der 77. Minute glich Heidenheim durch ein Eigentor von Dresdens Verteidiger Friedrich Müller aus, der nach einem Eckball von Heule unglücklich ins eigene Tor köpfte.In der 87. Minute erzielte Oualid Mhamdi das 3:2 für Heidenheim, als er einen abgewehrten Ball aus 18 Metern per Volleyschuss ins rechte untere Eck beförderte. Heidenheims Mittelfeldspieler Julian Niehues erhöhte kurze Zeit später in der 90. Minute auf 4:2, nachdem er einen Eckstoß per Kopf verwandelte.In der 7. Minute der Nachspielzeit der zweiten Hälfte erzielte Jonas Sterner noch den Anschlusstreffer für die Gäste zum 5:3. Sterner war von der linken Seite leicht ins Zentrum gezogen und schoss mit rechts aus 16 Metern auf das Tor. Leicht abgefälscht rutschte die Kugel schlussendlich an Heidenheims Torhüter Dähne vorbei und landete im Netz.Die weiteren Ergebnisse: Karlsruher SC - VfL Wolfsburg 2:5, Energie Cottbus - SpVgg Greuther Fürth 3:4.