Leipzig - Am 1. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach mit 3:0 gewonnen.



In der 26. Minute erzielte Ridle Baku den Führungstreffer für die Leipziger. Nachdem Baku zunächst einen Doppelpass mit seinem Teamkollegen Rocco Reitz und anschließend mit Tidiam Gomis gespielt hatte, bot sich ihm hinter der Gladbacher Abwehrreihe viel Platz, sodass er den Ball aus 13 Metern in die linke untere Ecke einschieben konnte.



In der 49. Minute baute Antonio Nusa die Führung der Leipziger auf 2:0 aus. Nach einem schnellen Umschaltspiel hatte Gomis einen flachen Pass im Zentrum für seinen Teamkollegen Nusa tropfen lassen, der auf der halblinken Seite des Strafraums einen Übersteiger auspackte und den Ball anschließend aus gut 14 Metern mit dem rechten Innenrist hoch ins lange Eck schlenzte.



In der 66. Minute erzielte Reitz gegen seinen Ex-Club das 3:0 für die Leipziger.



Nach einem Aufbaufehler im Zentrum hatte der kurz zuvor eingewechselte Christopher Nkunku den Ball temporeich nach vorne getrieben und im richtigen Moment auf seinen durchgestarteten Teamkollegen Reitz durchgesteckt, der den Gladbacher Torhüter Moritz Nicolas aus 13 Metern per Beinschuss überwinden konnte.



Durch den Sieg rücken die Leipziger vorerst auf den 2. Tabellenplatz vor, während sich die Gladbacher aufgrund der Niederlage vorerst auf dem 17. Tabellenplatz befinden.



Die weiteren Ergebnisse: SV Elversberg - Bayer 04 Leverkusen 3:2, 1. FSV Mainz 05 - SC Paderborn 07 0:0, 1. FC Union Berlin - Eintracht Frankfurt 3:3, 1. FC Köln - TSG 1899 Hoffenheim 3:2.





© 2026 dts Nachrichtenagentur